Историк Соколов написал в камере книгу о любви. Ей предрекают успех
Роман о любви пишет в СИЗО обвиняемый в убийстве аспирантки историк Олег Соколов. Его произведение уже почти готово, хотя с момента ареста пошел лишь четвертый месяц.
Творческими успехами петербургский доцент поделился 19 февраля с навестившими его членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.
«В первую очередь его произведение о любви. Он уверен, что книга будет пользоваться популярностью», – отметил в разговоре с агентством РИА Новости ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.
Он добавил, что Соколов не жалуется на условия содержания и отношение. Фигурант громкого дела ходит в библиотеку, читает периодику.
Напомним, что рейтинги на резонансном убийстве не прочь поднять и телевизионщики: Первый канал начал запись программы про историка. К участию приглашены в основном сторонники Соколова, им пообещаны немалые деньги.
Справка:
В ноябре 2019 года расчлененное тело аспирантки СПбГУ нашли в реке Мойке. По версии следствия, 63-летний историк после ссоры с 24-летней возлюбленной попытался ее задушить, после чего взял обрез малокалиберной винтовки и несколько раз выстрелил ей в голову. Ночью Соколов вынес части тела из своей квартиры и утопил их. Эксперты признали фигуранта психически здоровым и не нашли у него аффективных расстройств.