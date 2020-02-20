Историк Соколов написал в камере книгу о любви. Ей предрекают успех

Роман о любви пишет в СИЗО обвиняемый в убийстве аспирантки историк Олег Соколов. Его произведение уже почти готово, хотя с момента ареста пошел лишь четвертый месяц.

Творческими успехами петербургский доцент поделился 19 февраля с навестившими его членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

«В первую очередь его произведение о любви. Он уверен, что книга будет пользоваться популярностью», – отметил в разговоре с агентством РИА Новости ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.

Он добавил, что Соколов не жалуется на условия содержания и отношение. Фигурант громкого дела ходит в библиотеку, читает периодику.





Напомним, что рейтинги на резонансном убийстве не прочь поднять и телевизионщики: Первый канал начал запись программы про историка. К участию приглашены в основном сторонники Соколова, им пообещаны немалые деньги.