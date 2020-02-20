Парикмахер из Петербурга лишилась «Мерседеса» после визита ночного мстителя. Огонь уничтожил и чужой «БМВ»

Петербургская полиция разыскивает неизвестного, который сжёг «Мерседес» в Красногвардейском районе.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 20 февраля, на проспекте Шаумяна полностью сгорел «Мерседес» 43-летней индивидуальной предпринимательницы, которая зарабатывает на жизнь стрижками. Пожар, устроенный человеком, силуэт которого попал на камеры видеонаблюдения, перекинулся на рядом стоящий «БМВ». Немецкий автомобиль пострадал лишь частично. Подругой по несчастью парикмахера оказалась 30-летняя директор небольшой частной фирмы.

Полиция разыскивает поджигателя. Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества). О том, связан ли поступок мстителя с профессиональной деятельностью владелицы «Мерседеса», при этом не сообщается.



