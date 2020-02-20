«Крепитесь, люди, скоро лето». Анонимы пообещали устроить жару с минированием «Газпром Арены» на Евро-2020 в Петербурге

Интернет-вымогатели начали сыпать угрозами в преддверии чемпионата Европы по футболу. Письмо с требованиями пришло 20 февраля на почту Василеостровского районного суда Петербурга.

«Подумываю повременить пока с использованием IP-телефонии и телефонии, зарегистрированной на бабу Машу из Вологды, а ограничиться электронной почтой при минированиях до июня. Как заявлялось ранее – крепитесь, люди, скоро лето, начнётся Евро 2020, тогда и будет пущена волна звонков на стадионы, транспорт, гостиницы, общепит, школота пусть отдохнёт, а судьи поработают», – передаёт текст сообщения объединённая пресс-служба судов Петербурга.

В этот раз аноним решил через свой e-mail «респектнуть» писательнице и телеведущей Алёне Водонаевой, попавшей в опалу из-за того, что она назвала «быдлом» тех, кто рожает детей ради маткапитала.

Накануне из-за почтовой рассылки в Северной столице были эвакуированы 1212 человек. Проверки проводились в судах, Боткинской больнице и ряде детских садов. При этом в Петроградский райсуд пришло письмо, где объяснялось, что угрозы – это месть за коронавирусный карантин в Боткина.



