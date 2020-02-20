«Крепитесь, люди, скоро лето». Анонимы пообещали устроить жару с минированием «Газпром Арены» на Евро-2020 в Петербурге
Интернет-вымогатели начали сыпать угрозами в преддверии чемпионата Европы по футболу. Письмо с требованиями пришло 20 февраля на почту Василеостровского районного суда Петербурга.
«Подумываю повременить пока с использованием IP-телефонии и телефонии, зарегистрированной на бабу Машу из Вологды, а ограничиться электронной почтой при минированиях до июня. Как заявлялось ранее – крепитесь, люди, скоро лето, начнётся Евро 2020, тогда и будет пущена волна звонков на стадионы, транспорт, гостиницы, общепит, школота пусть отдохнёт, а судьи поработают», – передаёт текст сообщения объединённая пресс-служба судов Петербурга.
В этот раз аноним решил через свой e-mail «респектнуть» писательнице и телеведущей Алёне Водонаевой, попавшей в опалу из-за того, что она назвала «быдлом» тех, кто рожает детей ради маткапитала.
Накануне из-за почтовой рассылки в Северной столице были эвакуированы 1212 человек. Проверки проводились в судах, Боткинской больнице и ряде детских садов. При этом в Петроградский райсуд пришло письмо, где объяснялось, что угрозы – это месть за коронавирусный карантин в Боткина.
Справка:
Первое письмо с угрозами пришло на электронную почту Санкт-Петербургского горсуда 28 ноября 2019 года. Оно содержало явный посыл: «Сообщения о взрываx будут приходить до тех пор, пока Константин Малофеев не вернет долг 120 биткоинов, украденных с биржи WEX».
Православный меценат отрицал причастность к крипторынку и связывал нападки со своей общественно-политической деятельностью.
В начальных письмах аноним указывал два электронных кошелька – идентификаторы для отправки биткоинов. Выследить владельца по ним не удалось.