«Как у нас говорили, шило в стенку – и на боковую». Путин объяснил, почему заранее не говорил о смене правительства

Президент России Владимир Путин рассказал, почему предстоящая смена правительства не анонсировалась. Интервью главы государства ТАСС опубликовано 20 февраля.

По словам Путина, он публично не объявлял о планах сменить кабинет министров. «Стоило мне сказать, что планирую завтра поменять правительство, послезавтра вся работа будет прекращена. Как у нас говорили, шило в стенку – и на боковую», – сказал глава государства.

Также, комментируя смену правительства, он отметил, что решение было продуманным. «Разве лучше было бы отправить правительство в отставку, а потом полгода его формировать? Вы представляете, что начнется в стране? Такой ситуации во власти не должно быть никогда, надо заранее все спокойно, в деловой обстановке, продумав каждый шаг, подготовить, потом решение должно быть принято и реализовано. Здесь рассусоливать нельзя. Россия не такая страна, которая может, как Бельгия, оставаться без правительства целый год», – отметил Путин.

Говоря о назначении Михаила Мишустина на пост председателя правительства, Путин отметил, что сам его выбрал.





«Мне было предложено три кандидатуры, если не четыре. Четыре даже. Но Мишустина среди них не было. Мишустина никто не называл. Кроме меня. При выборе будущего главы кабинета министров руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Владимировича», – рассказал президент.

Ранее Владимир Путин поделился тем, что экс-премьер Дмитрий Медведев заранее знал о своей отставке. При этом глава государства отметил, что их «тандем» не распался и они продолжают совместную работу.