На Энгельса, где пробивают колёса, теперь пострадал человек: говорят, автомобиль вылетел на встречку, попав в яму

На разбитом участке проспекта Энгельса на Парнасе, где пробили колёса уже, наверное, не десятки, а сотни машин, теперь произошло серьёзное ДТП.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по предварительной информации, 20 февраля около 5:55 на пересечении проспекта Энгельса и 6-го Верхнего переулка (Выборгский район города) столкнулись «Фольксваген» и «КИА Рио». 60-летний мужчина, управлявший «Рио», доставлен в больницу с травмами средней степени тяжести. Проводится проверка.

Косвенной причиной аварии стало состояние дорожного полотна, утверждают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Водитель микроавтобуса, попав в выбоину, выскочил на встречку», – пишет Сергей.





И сразу несколько человек делятся историями о том, как повредили шины на этом участке. «Я там вчера колесо оставил и тоже на встречку вылетел, там яма в 20 – 30 см, – пишет Даня. – При мне ещё 5 – 7 машин без колёс остались! Будьте аккуратнее! Она находится в левом ряду между 6-м и 8-м Верхними переулками в сторону КАД». «Да, там именно дорога такая, что кошмар, если не в выбоину попадёшь, так в ДТП, пытаясь эту выбоину объехать», – возмущается Юлия.

«Фонтанка» не раз писала об этой проблеме, даже общалась с администрацией шиномонтажей, которым ямы поставляют клиентов. В январе две крупные ямы подлатал комитет по благоустройству, но это не спасает общую ситуацию. Хуже всего, что в ближайшие годы ремонта на проблемном участке не предвидится. Эксперты рекомендуют пострадавшим обращаться в суд.



