Петербурженка нашла свою украденную машину на Avito. Без колёс её оставил альфонс

Жительница Петергофа нашла свою похищенную машину на сайте Avito и назначила встречу продавцу. На «стрелку» в Ломоносовском районе Ленобласти она пригласила полицию.



Как стало известно «Фонтанке» 20 февраля, «контрольная закупка» двухлетней «Лады Весты» прошла накануне в Большой Ижоре. Владелице, 31-летней жительнице Петергофа, в этот день позвонил знакомый и сообщил, что её автомобиль, пропавший с радаров ещё до Нового года, размещён на сайте бесплатных объявлений, но уже с другими регистрационными знаками. Рассмотрев фото как следует, женщина свою боевую подругу узнала и назначила продавцу встречу в Ломоносовском районе.

Прибыв на место, петербурженка убедилась, что машина её, и вызвала полицию. «Ладу Весту» до окончания проверки отогнали на стоянку ОМВД.

История пропажи автомобиля начиналась с дружеской поддержки. В декабре 2017 года женщина купила в кредит новенькую «Ладу», но не рассчитала свои материальные возможности. Осенью 2019 года она познакомилась с мужчиной, своим ровесником. Ему она пожаловалась на тяжёлую судьбу и финансовые проблемы, тот отнёсся с пониманием и предложил арендовать у подруги машину за 30 тысяч рублей в месяц. Первые выплаты должны были поступить в декабре, но внезапно товарищ перестал брать трубку. Осознав предательство, обманутая обратилась в полицию, но там, изучив историю, возбуждать дело отказались



