«Радуйтесь!». Лжеминеры пугают Петербург местью за коронавирусный карантин в Боткина

Петроградский районный суд и Боткинскую больницу «заминировали» в ответ на то, что людей якобы незаконно направляли на карантин.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 20 февраля, накануне в Петроградский суд было отправлено сообщение по электронной почте, в котором автор рассказала о заминировании организации и Боткинской больницы. «Суд заминирован. В следующий раз будите думать, прежде чем незаконно отправлять на 14 суток на карантин. Кстати, больница имени Боткина тоже» (орфография и авторский стиль сохранены – Прим.Ред.), – написала женщина, добавив в конце своего послания: «Радуйтесь!» Телефон, который был указан в письме, принадлежит жительнице Москвы 1984 года рождения.

Проверка выездной группы показала отсутствие взрывчатых веществ.

Напомним, что всех людей с подозрением на коронавирус отправляли в Боткинскую больницу на карантин, однако, как оказалось, из медучреждения легко было сбежать. Накануне именно Петроградский суд предписал беглянке Алле Ильиной вернуться в больницу. Из-за побегов своей должности лишился главврач Алексей Яковлев.



