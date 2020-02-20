Ещё у двух россиян с карантинного лайнера в Японии нашли коронавирус – без «ярко выраженных симптомов»

Коронавирус обнаружен ещё у двух граждан России, находившихся на борту круизного лайнера Diamond Princess, сообщает посольство России в Японии в Facebook 20 февраля. Теперь заразившихся россиян трое.

Двое новых пациентов будут госпитализированы в ближайшее время. «Россияне чувствуют себя нормально. Течение болезни – без ярко выраженных симптомов», – отмечается в сообщении.

18 февраля подтвердилось заражение вирусом одного россиянина с Diamond Princess. Его жену также госпитализировали в связи с «высоким риском заражения», но заболевание у неё не диагностировали. Супруги, по данным посольства, чувствуют себя нормально.

За два дня с борта «чумного лайнера» сошли шесть здоровых россиян – после медицинского обследования. Они скоро вернутся в Россию.





Сегодня же стало известно о смерти двух японцев с этого же судна. Они попали в больницу с коронавирусом около недели назад. В целом на борту «карантинного» лайнера находились 3,6 тысячи человек из 50 стран, из них заразились как минимум 600. Diamond Princess встал на карантин у берегов Японии 4 февраля после того, как 2019-nCoV выявили у одного из ранее сошедших на берег пассажиров. Власти Японии пообещали, что к 21 февраля судно покинут все здоровые пассажиры. 19 февраля на землю сошли первые 500 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. Число жертв превысило 2 тысячи человек, заболевших, у которых вирус уже выявлен, – около 75 тысяч. Почти 15 тысяч человек, приехавших в Россию из Китая, находятся под контролем врачей.



