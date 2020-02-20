«Да ничего не распалось. Мы как работали, так и работаем». Путин рассказал, что Медведев заранее знал про отставку

Президент России Владимир Путин заявил, что бывший премьер-министр России Дмитрий Седведев заранее знал о своей отставке и предстоящей смене правительства страны. Об этом глава государства рассказал ТАСС. Интервью вышло 20 февраля.

По словам Путина, у него с Медведевым «очень открытые, товарищеские, дружеские отношения много лет». «Мы с ним обсуждали отставку. Заранее обсуждали, и Медведев в курсе был того, что происходит», – сказал президент. При этом он не уточнил, кто еще был в курсе предстоящих событий.

Комментируя слухи, что их совместная работа с экс-премьером прекратилась, Владимир Путин сказал: «Да ничего не распалось. Мы как работали, так и работаем с Дмитрием Анатольевичем. Он поменял направление своей деятельности. Это правда, это тоже естественно».

Дмитрий Медведев объявил о своем уходе с поста премьера и отставке правительства 15 января после ежегодного послания президента Федеральному собранию. 16 января Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности России и назначил на нее бывшего премьер-министра. 6 февраля Владимир Путин подписал поправки в федеральный закон «О безопасности», которыми вводится должность заместителя председателя Совета безопасности России. Новым председателем правительства стал экс-глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.



