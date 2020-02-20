В Петербурге легковой автомобиль оторвался от земли и по воздуху прилетел в автобус

ДТП с перевёртышем собрало ночную пробку в Красном Селе – пригороде Санкт-Петербурга. Любопытные обстоятельства описывают 20 февраля очевидцы.

При съезде с путепровода в скачках на проспект Ленина в сторону Красного Села около полуночи перевернулся на крышу легковой автомобиль, сообщили в соцсетях. Пришлось вводить реверсивное движение.

Второй участник аварии – автобус, в который врезалась легковушка, отмечает Вячеслав в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». В паблике «Транспортный коллапс, Красное Село» эту версию подтверждает Рустам: «Без жертв. Машина прилетела в автобус, который спускался с моста из города в КС. Я остановился и пообщался с обоими водителями, оба адекватные». Водитель автобуса говорит, что в него по воздуху прилетела машина. Водитель легковушки «немного в шоке был». «Я его спросил: «Без жертв? Помощь нужна?». Он говорит: «Не нужно». Говорю: «Как так случилось?». Говорит: «Ну не заметил бордюр», – рассказывает Рустам.

Точные обстоятельства ДТП выясняются.





