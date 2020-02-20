В Магадане самолет упал при взлёте. На борту не пострадал только один человек

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку сразу после взлета в Магадане 20 февраля. Пострадали практически все пассажиры и члены экипажа.

Фото: Дальневосточное управление на транспорте СК РФ

Как сообщает дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета России, самолет должен был доставить в Сеймчан Магаданской области вахтовых рабочих. По данным «Интефакса», сразу после взлета Ан-2 упал на землю с высоты около десяти метров. На борту находились 12 человек и двое членов экипажа, пострадали 13 человек, погибших в катастрофе нет. На опубликованных СК фотографиях с места падения видно, что погодные условия в регионе хорошие.

Фото: Дальневосточное управление на транспорте СК РФ





По факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна. В качестве основных причин инцидента следователи рассматривают техническую и нарушение правил пилотирования.

По данным портала «Колыма-Информ», самолет принадлежит золотодобывающей компании «Т-цемент». Пилотов направили на медицинское освидетельствование.