ГИБДД взялась за злостных неплательщиков штрафов. Приставы арестовывают автомобили должников прямо на дороге

Злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения начали ловить на дорогах ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов. Как пишет 20 февраля «Коммерсантъ», полицейские отслеживают автомобили с помощью камер и останавливают, а приставы тут же накладывают арест на транспортное средство.

По данным издания, новую меру воздействия применяют к водителям, у которых число неоплаченных штрафов идет на сотни. Пока новшество действует только в столице, где зарегистрированы большинство злостных уклонистов от оплаты штрафов. Но до конца года нарушителей будут оставлять без автомобилей и в других регионах. Чтобы машина ушла с молотка на специальном аукционе в счет оплаты долга, достаточно не оплачить штрафы на сумму три тысячи рублей.

Поводом стала авария в Москве, когда 24 января водитель BMW устроил ДТП с участием шести машин, в котором погибла его пассажирка. Позже выяснилось, что у виновника происшествия 650 неоплаченных штрафов.

Издание добавляет, что в России более 70 водителей и 180 юридических лиц имеют более 1000 неоплаченных штрафов.Более 10 тысяч граждан и около трех тысяч юрлиц не оплатили от ста до тысячи штрафов. Рекорд зафиксирован у москвички, за которой числятся 2500 штрафов. Ее сумма задолженности превышает 500 тысяч рублей.



