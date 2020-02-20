Плюс зиме не помеха: в Петербурге ожидается мокрый снег

В четверг, 20 февраля, в Санкт-Петербурге может местами пойти мокрый снег, но его всё равно будет сопровождать дождь.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня ожидается облачная, днём с прояснениями погода. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +1...+3 градуса. Ветер днём слабый, атмосферное давление повышается.

В пятницу будет чуть холоднее и без осадков, на дорогах местами гололедица. В субботу вернётся устойчивый плюс, дождь со снегом и умеренный ветер порывами до сильного.







