Происшествия
Появились первые жертвы среди пассажиров лайнера Diamond Princess. От коронавируса умерли двое
Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, который пришвартован у берегов Японии, погибли от коронавируса. Зараженные находились в одной из больниц.
Умерли мужчина и женщина, им было около 80 лет, сообщает 20 февраля ТАСС. По данным посольства России, это не российские граждане.
Российская ранее дипмиссия сообщила, что наших соотечественников нет среди новых 79 инфицированных 2019-nCoV на круизном лайнере. Коронавирус пока нашли только у одного россиянина, хотя раньше считалось, что их двое. Состояние мужчины нормальное.
Справка:
Diamond Princess встал на карантин у берегов Японии 4 февраля после того, как у одного из ранее сошедших на берег пассажиров выявили коронавирус. Всего на судне находились почти 3,7 тысячи человек, в том числе 24 россиянина, заболели 621. Власти Японии сообщили, что к 21 февраля лайнер покинут все здоровые пассажиры.