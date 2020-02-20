Появились первые жертвы среди пассажиров лайнера Diamond Princess. От коронавируса умерли двое

Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, который пришвартован у берегов Японии, погибли от коронавируса. Зараженные находились в одной из больниц.

Умерли мужчина и женщина, им было около 80 лет, сообщает 20 февраля ТАСС. По данным посольства России, это не российские граждане.

Российская ранее дипмиссия сообщила, что наших соотечественников нет среди новых 79 инфицированных 2019-nCoV на круизном лайнере. Коронавирус пока нашли только у одного россиянина, хотя раньше считалось, что их двое. Состояние мужчины нормальное.



