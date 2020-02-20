На эвакуационный борт из Уханя в Киев не пустили 3 украинцев и 1 иностранца

Во время эвакуации людей из китайского города Уханя, который является эпицентром эпидемии коронавируса, на борт украинского самолета не пустили четырех человек – трех граждан Украины и одного иностранца. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире программы "Сегодня" на телеканале "Украина", передает пресс-служба ведомства.

Новости по теме: Во Львовской обл. люди перекрыли подъезд к госпиталю, чтобы не пустить эвакуированных из Уханя "На этапе осмотра китайскими медиками не допущены на борт 4 человека, 3 из них украинцы и 1 – иностранка", – заявил Ляшко.

По его словам, на борт лайнера допустили людей без симптомов острой респираторной инфекции, всего 73 человека. Среди эвакуированных семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты. По прибытии они будут размещены на карантин в определенном правительством объекте. Те, кого не допустили к эвакуации, находятся под наблюдением китайских врачей, в постоянной связи с консульской службой.

Напомним, ночью 19 февраля из международного аэропорта "Борисполь" в Китай вылетел самолет, который эвакуирует украинцев из эпицентра вспышки коронавируса Covid-19.

На посадку явились все 48 граждан Украины и 29 иностранных граждан: восемь – Аргентины, пять – Доминиканы, пять – Эквадора, четыре – Сальвадора, по два – Казахстана и Коста-Рики и по одному гражданину из других государств.



