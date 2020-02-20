Похоже на Ватикан. Автожурналисты рассказали о правилах для владельцев Ferrari

Для многих красные итальянские спорткары – это предел мечтаний и символ успеха. Другие считают покупку спорткара приметой кризиса среднего возраста, олицетворением китча, первым признаком нувориша, у которого куча денег и мало вкуса.

Издание Autoevolution решило приоткрыть завесу над тем, каково это – владеть Ferrari, особенно редкими. Они опубликовали некоторые правила, которым приходится строго следовать тем, кто решил стать владельцем «гарцующего жеребца».

Самое главное – то, что весь этот мир очень жестко контролируется и направляется из штаб-квартиры в Маранелло. Контроль начинается от момента принятия решения, что вам нужен именно Ferrari, и далее, когда вы решите покупать следующую. Владелец вступает в привилегированный клуб, управляет которым компания из небольшого городка на севере Италии, в провинции Эмилия-Романья неподалеку от Модены.

Вот некоторые из жестких правил, которых придерживается компания и должны придерживаться ее клиенты. Первое: перед покупкой, особенно если речь идет о редких автомобилях ограниченных партий, будущих владельцев проверяют не хуже, чем тех, кому доверяют государственные секреты.





Неважно, какой толщины кошелек, для компании гораздо значимее репутация. По слухам, которые цитирует Autoevolution, предпочтение отдается мужчинам за 40 лет и без «инцидентов в истории». Только тогда, по мнению компании, человек достоин сесть за руль эксклюзивного Ferrari.

Людей с безупречной репутацией и толстым кошельком не так уж много, и далеко не все готовы к публичности. Поэтому имена покупателей не разглашаются, пока они сами не заявят о себе. Конечно, есть люди и с сомнительной репутацией, к тому же приобретающие суперкары «окольными путями». Но в этом случае компания может даже отказаться обслуживать такой автомобиль.

Компания продолжает отслеживать свои автомобили и после продажи, диктуя довольно строгие условия владельцам. Например, эксклюзивные Ferrari нельзя продавать в первый год владения, и даже впоследствии при любой продаже машины владелец обязан предварительно информировать компанию. Таким образом, Ferrari старается бороться со спекулянтами и теми самыми «приобретающими окольными путями». Владелец Ferrari должен ездить на ней, причем ездить сам – такова цель этих правил.

Также не допускается самостоятельно вносить в автомобиль какие-либо изменения, даже перекрашивать его, добавлять что-то в салон, не говоря уж о переделках и тюнинге двигателя и ходовой. У Ferrari и так достаточно длинный список опций, честный владелец всегда может выбрать любую, и все работы ему выполнит сама компания.

Категорически запрещается закрашивать, заклеивать или чем-то заслонять знаменитую эмблему – «гарцующего жеребца». Да и все техническое обслуживание, включая периодическое, должно производится только мастерами компании или на крайний случай – дилерами, официально получившими такое право.

При этом клиент не только может присутствовать при любом этапе сборки своего автомобиля, компания всячески поощряет такие визиты, особенно если речь идет об известном человеке. При этом Ferrаri ревностно следит, чтобы ее будущие или нынешние клиенты не говорили ничего плохого про компанию и ее продукцию, при том что «здоровая критика» допускается.



Словом, как выразился один из страстных поклонников марки и владелец нескольких эксклюзивных экземпляров Роберт Херхавек: «Ferrari похожа на Ватикан. Тут тоже надо преклонять колени и целовать кольца». Зато каждый вступивший на этот путь становится членом эксклюзивного клуба.

И последний штрих: компания настолько ревниво относится к конкурентам, что может отказать даже коллекционеру редких автомобилей, если узнает, что у него уже есть... хотя бы один Lamborghini. И неважно, насколько обширна его коллекция приобретенных ранее Ferrari.