Кудрин назвал исполнение расходов бюджета в 2019 году худшим за 11 лет

Уровень исполнения расходов федерального бюджета РФ в 2019 году составил 94,2% и стал самым низким за последние 11 лет, объем неисполненных ассигнований вырос с 2018 года почти в 1,5 раза, до 1,1 трлн рублей, к такому выводу пришла Счетная палата РФ по итогам анализа исполнения бюджета РФ в 2019 году.

"Самые такие серьезные, мне кажется, неисполнения связаны с недоисполнением расходов в размере 1 трлн 122 млрд рублей по последним данным (...). Мы сегодня должны констатировать низкую дисциплину исполнения федерального бюджета. Нужно очень серьезно и глубоко разбираться в причинах. Одна из причин – нацпроекты, поздняя их подготовка, утверждение, изменения в течение года, но и все процедуры оказываются очень забюрокрачены", – сообщил журналистам глава контрольного ведомства Алексей Кудрин, пишет Интерфакс.

Он ожидает, что новое правительство сможет добиться немного более лучших результатов по исполнению.

Одним из камней преткновения в исполнении расходов стала возможность переноса остатков на очередной год, полагает Кудрин. Он напомнил, что ранее такая возможность была введена из-за обратной проблемы – все пытались потратить ассигнования во что бы то ни стало, так как реализовать их в следующем году было уже невозможно. Для более осмысленного освоения расходов было решено позволить переносить неиспользованные остатки на другой год, сохраняя те же цели. Теперь же, отмечает Кудрин, сумма недорасходования превышает разумные пределы. "Разумная сумма может переходить, но я ее оцениваю в пределах 200-300 млрд рублей, которая могла бы не помещаться буквально день в день, попасть в последние дни. Но не в таком объеме, как сегодня – 1 трлн 122 млрд рублей, причем из них мы видим значительную часть просто заблокированных – 389 млрд рублей и даже нераспределенных. Если объект не подготовлен к началу строительства, не завершены какие-то процедуры, проектно-сметная документация, то этот объем остается заблокированным, он не открывается. Вот таких заблокированных и по другим разным причинам оказалось слишком много, включая, как я сказал, резерв, не использованный правительством. Все-таки это существенные ресурсы", – пояснил он.





Как отмечается в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения бюджета, наибольший объем неисполненных бюджетных назначений зафиксирован по разделам "Национальная экономика" (253,8 млрд рублей, или 8,2% показателя сводной росписи), "Национальная оборона" (236 млрд рублей, или 7,3%) и "Общегосударственные вопросы" (232,8 млрд рублей, или 14,6%).

На менее чем 90% исполнены расходы у 18 главных бюджетных распорядителей, это, как отмечает СП, самый низкий показатель за последние 3 года. Аутсайдерами с уровнем исполнения ниже 80% стали 7 главных распорядителей: Минприроды – 59,8%, Федеральное агентство по делам национальностей – 76%, Минкомсвязи – 77,1%, Росавиация – 77,2%, Росархив – 77,4%, Росморречфлот – 78,5%, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) – 78,6%.