Происшествия
Сирийские ПВО отразили атаку на город у российской авиабазы Хмеймим
Системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии вечером 19 февраля отразила атаки по окрестностям города Джебла, сообщает телеканал Alikhbaria Syria.
«Системы противовоздушной обороны отражают атаку враждебных объектов на окрестности города Джебла», — передает телеканал. Другие подробности не приводятся.
Отмечается, что город расположен на берегу Средиземного моря, недалеко от него расположен аэродром базирования ВКС России «Хмеймим».