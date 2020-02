Подростки угнали два Lamborghini Urus прямо из магазина. И устроили из них «паровозик»

Полиция местечка Уэйленд неподалеку от Бостона в США получила сигнал о сработавшей сигнализации автосалона. Сигнал поступил в три часа ночи из салона местного дилера Lamborghini.

По пути к месту происшествия полицейский патруль заметил на перекрестке белый и черный кроссоверы Lamborghini Urus, а также Chevrolet Cruze. Как сообщает Carscoops, это показалось полицейским подозрительным, и они включили сирены.

Chevrolet удалось задержать сразу, а оба Lamborghini «скрылись на большой скорости». В задержанной машине оказались подростки без документов на автомобиль и даже водительских прав. Естественно, они были арестованы и отправлены в участок.

Между тем, все полицейские патрули в округе были предупреждены о двух люксовых кроссоверах, за рулем которых, предположительно, тоже находились подростки без прав. Кроме того, полицейские обнаружили, что в автосалоне дилера выбита витрина и отсутствуют два автомобиля.

Лишь через пять часов полиция соседнего округа Малден сообщила, что Lamborghini найдены и один из угонщиков задержан. Оказалось, что подростки не справились с управлением и один врезался сзади в KIA Soul, а второй – «паровозиком» в них обеих. Одному из угонщиков при этом удалось просто убежать.

One of the crashed Lamborghinis has a Herb Chambers placeholder plate, the other a regular Massachusetts plate. @boston25 pic.twitter.com/wP7T5yX1cM

Видео и фото с места происшествия разместил у себя в твиттере корреспондент местного телеканала Boston25. Дилер Lamborghini, как отмечает Carscoops, отреагировал на происшествие удивительно спокойно, никак не прокомментировав случившееся и ответив на запросы в фейсбуке картинкой еще одного желтого Lambo Urus с комментарием: «Думаю, это больше всего подходит для сегодняшнего дня».

Нечасто малолетним злоумышленникам удается так легко угонять элитные автомобили. Обычно за ними охотятся профессиональные угонщики и «уводят» такие машины либо «под заказ», либо на запчасти. Как правило, и сами автомобили, и автосалоны лучше защищены, чем обычные машины, и угонщикам приходится идти на всякие технические уловки, чтобы даже просто завести автомобиль.

NEW: Third car towed away from crash in Malden, two reportedly stolen Lamborghinis left behind. @boston25 https://t.co/S7EPBSAfHf pic.twitter.com/FmoWXSwRRs

— Michael Henrich (@MichaelHenrich) February 18, 2020