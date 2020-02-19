Первый случай коронавируса в Египте не подтвердился

Первый в Египте и вообще в Африке случай заражения коронавирусом, о котором было объявлено на минувшей неделе, не подтвердился, заявил 19 февраля представитель египетского минздрава Халед Мугахед.

Egypt's only announced coronavirus case tests negative for the disease https://t.co/993pqbizIt — Ahram Online (@ahramonline) February 19, 2020

По его словам, которые приводит портал издания "аль-Ахрам", "результаты анализов иностранного гражданина, у которого был обнаружен коронавирус, оказались отрицательными". Он добавил, что повторные "анализы у поступившего в больницу иностранца брались шесть раз на протяжении трех суток".

Минздрав Египта 14 февраля в совместном заявлении с Всемирной организацией здравоохранения сообщил о первом случае заражения коронавирусом в стране. Министр здравоохранения Египта Хала Заед сказала, что носителем инфекции оказался иностранец, хотя симптомов болезни у него не проявляется.



