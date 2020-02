Первый случай коронавируса в Египте не подтвердился

Первый в Египте и вообще в Африке случай заражения коронавирусом, о котором было объявлено на минувшей неделе, не подтвердился, заявил 19 февраля представитель египетского минздрава Халед Мугахед.

