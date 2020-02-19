Трамп объявил об отставке замглавы Пентагона Джона Руда

Президент США Дональд Трамп объявил об отставке заместителя министра обороны США по политическим делам Джона Руда. Соответствующее сообщение он разместил в Twitter.

I would like to thank John Rood for his service to our Country, and wish him well in his future endeavors! https://t.co/kPA1rYCKvp — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 19, 2020

"Я хотел бы поблагодарить Джона Руда за его службу нашей стране и пожелать ему удачи в дальнейших начинаниях", – написал Трамп, разместив также ссылку на сообщение агентства Bloomberg, в котором говорилось, что Руд "ушел под давлением тех, кто потерял уверенность в его способности проводить политику Трампа".





В распространенном пресс-службой Пентагона заявлении говорится, что временно исполняющим обязанности заместителя министра обороны по политическим делам после ухода Руда станет Джеймс Андерсон.

Согласно тексту прошения об отставке, распространенному американскими СМИ, Руд ушел не по собственному желанию, а был, по сути, уволен Трампом.

Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман подтвердил на брифинге для журналистов, что Руд ушел со своего поста по требованию Трампа. "В своем письме он говорит о требовании со стороны президента, переданном через министра. Это право президента в отношении любого назначенного им лица в администрации", – пояснил он. При этом Хоффман отказался уточнить, чем именно был недоволен американский лидер. "Я не буду строить предположений по поводу мотивов, это было бы неуместно с учетом моей должности. Я думаю, что в письме Джона Руда все говорит само за себя, президент тоже об этом написал", – сказал представитель Пентагона.

Согласно источникам агентства Bloomberg, некоторые представители администрации считали Руда "бюрократом, который будет задерживать исполнение указов президента".