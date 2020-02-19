Синоптики рассказали о температурном рекорде в Петербурге и о том, когда придёт холод

Аномально теплая погода в России сохраняется из-за влияния Североатлантического циклона. Она закончится не раньше чем на следующей неделе, говорится в сообщении Гидрометцентра 19 февраля. Он сообщает о температурных рекордах, в том числе, в Петербурге.

В среднем аномалия температуры составляет плюс 8 — плюс 12 градусов, на севере Урала и Сибири отклонения от обычной температуры достигают плюс 16 градусов. "Вчерашний день, 18 февраля, войдет в историю как самый теплый, для многих городов, таких как Петрозаводск, Котлас, Печора, Сыктывкар, Псков, Великие Луки, Смоленск, Вологда, Киров, Кострома, Тверь, Нижний Новгород, Йошкар-Ола, Можайск, Владимир, Коломна и некоторых других. В Москве и Санкт-Петербурге, вчера, 18 февраля также были установлены температурные рекорды. В Москве столбики термометров дотянулись до отметки +6,0°, в то время как предыдущий максимум этого дня +4,7° отмечался в 2002 году. В Санкт-Петербурге новый рекорд составил +6,2°, предыдущий +4,7° отмечался в 1925 году", – сообщают в Гидрометцентре.

«Такая небывало теплая погода для февраля на большей части территории нашей страны сохранится как минимум до начала следующей недели», — сообщили синоптики. В некоторых городах температурный рекорд может вновь обновиться, в среднем температура будет выше климатической нормы на 4–8 градусов.



