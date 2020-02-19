Megxit: Принц Гарри и Меган Маркл прекратят выполнять королевские обязанности 31 марта

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 31 марта, сообщает Daily Mail.

Ожидается, что в течение нескольких недель пара будет также посещать благотворительные мероприятия в Британии. 5 марта Гарри и Меган посетят награды Фонда Endeavour, а 6 марта Гарри будет в Сильверстоуне с гонщиком Льюисом Хэмилтоном. Затем они оба будут на музыкальном фестивале в Маунтбэттене 7 марта, а Меган отметит Международный женский день 8 марта. Затем пара присоединится к королеве и королевской семье на службе Содружества в Вестминстерском аббатстве 9 марта. Это будет их последним их выходом в свет в качестве королевских особ.

Принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от полномочий в начале января и жить на две страны – в Британии и в США. Королева Елизавета II не сразу, но поддержала решение внука.



