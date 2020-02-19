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Автомобили встали в очередь на КАД. Петербуржцы пропускают кортеж

КАД на юге Петербурга перекрыли вечером 19 февраля. Об этом  рассказали очевидцы.

Движение временно остановлено на участке у съезда на Пулковское шоссе для пропуска кортежа, пишут горожане.

Сегодня в Петербург с визитом прибыл президент Владимир Путин. Глава государства возложил цветы к памятнику Анатолию Собчаку на Васильевском острове, также посетил филармонию имени Шостаковича, где прошёл концерт памяти первого мэра города. У всех гостей на входе измерили температуру.

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