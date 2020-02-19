Турецкая армия спешно покидает позиции в сирийской провинции Хасака

Турецкие силы покидают места дислокации в населенных пунктах Шаблийя, Манаджир и эс-Сода в районе Таль-Тамр сирийской провинции Хасака, сообщает 19 февраля swissinfo.ch со ссылкой на близкие курдам сирийские СМИ.

По их данным, уходя, турецкие военнослужащие поджигают позиции, на которых они размещались.

Район, о котором идет речь, расположен на северо-востоке Сирии, где турецкие войска проводили операцию "Источник мира".

Никакие детали происходящего не приводятся.



