Участница клипа солиста «Раммштайна» : «Я действительно боюсь, что они меня найдут»

Около 20 девушек получают угрозы из-за порно-клипа Тилля Линдеманна. Некоторые в этом видео даже не снимались, некоторые участвовали лишь в «пристойных» эпизодах, но угрожают всем. «Фонтанка» поговорила с одной из попавших под удар петербурженок.

фрагмент клипа

Солист Rammstein Тилль Линдеманн выпустил в феврале два новых клипа и открыл ящик Пандоры. Социальные сети буквально взорвала новость: в ролике TILL THE END, которое презентовали на сайте с контентом для взрослых, снимались россиянки. Это возмутило лидера радикального движения «Мужское государство» Владислава Позднякова, который вдохновил своих последователей и спустя пару дней после премьеры девушек начали деанонимизировать в телеграм-каналах и специфических группах в «ВК». В лички героинь съемок посыпались угрозы и оскорбления. «Фонтанка» побеседовала с одной из жертв травли и выяснила, почему девушки воспринимают угрозы в социальных сетях всерьез, но при этом не обращаются в полицию и не рассчитывают на защиту Тилля Линдеманна, который, хотя и косвенно, всю эту кашу заварил.

- Елизавета (имя изменено по просьбе героини, прим.ред), когда вам начали поступать угрозы?

– Первый клип Линдеманна вышел в начале февраля, второй — 14 февраля. Я не снималась в порно-сценах. У меня небольшой эпизод на пару секунд в первом клипе, но угрожают всем. Началось все в этот понедельник, 17 февраля, с сообщений Владислава Позднякова на его странице в ВК. А потом эту информацию и травлю подхватили многие группы. Например, группа «Топор» в ВК, в которой состоит несколько миллионов человек. И дальше это распространяет уже не сам Поздняков, а люди, которые имеют схожие взгляды. Пару лет назад, насколько мне известно, были попытки его посадить, и он сбежал в Польшу.

- Почему вы до сих пор не обратились в полицию?





- Я советовалась с юристом. Он работал с девочкой, на которую была объявлена аналогичная травля в социальных сетях, и в полиции развели руками и сказали, что «это просто интернет-угрозы». Я понимаю, что пока не произойдет нападение, не будет каких-то физических действий, полиция ничего не сделает. А человек, с которого все началось, все равно сейчас в бегах за границей.

- Вы поддерживаете связь с другими участницами съемок, которым поступают угрозы? Какому количеству девушек угрожают?

– В самом клипе видно, что съемки проходили в разное время, у Тилля там разные причёски и костюмы, и как минимум первая девочка в клипе вообще иностранка. Но угрозы этих сумасшедших людей уже начали поступать тем, кого даже на съемках не было. Стали писать тем, у кого просто были фотографии с Тиллем, но при этом они не причастны ни к съемкам, ни к массовке. Я знаю, как минимум, трех таких девочек. Из участниц съемок порядка 20 девушек получают угрозы. Многим пришлось удалить «Инстаграмы», все соцсети. Но преследователи находят их новые страницы.

- Что заставляет вас воспринимать угрозы всерьез?

- Если честно, я очень боюсь. Эти люди пишут мне, что у них есть мой адрес по прописке. И сегодня в одном из телеграмм-каналов выложили адрес прописки одной из девочек. Эти люди не боятся писать в пабликах о том, что расправятся с нами. И это страшно. Я очень разочарована тем, что в нашей стране люди могут травить других людей, и что достаточно просто призывов какого-то ненормального. Ни в одной другой стране мира такое невозможно. Таких комментариев нет на Facebook, потому что там за такое сразу же забанят. Но то, что происходит в сообществах ВК — просто вопиющая безнаказанность. Человек там может заявить, что хочет причинить вред конкретной девушке, и его открыто поддерживают.

- А вы с Поздняковым до травли в связи с клипом как-то пересекались?

– Нет. Никогла. А потом он начал писать мне и другим девочкам угрозы, что «накажет» нас, что у него свои методы, что он – главный. Он пишет: «Вы не представляете, что вас будет ждать». Но, как я понимаю, в этих словах нет прямой угрозы убийством. И даже на своей странице «ВКонтакте» он говорит, что не призывал убивать нас, но будет рад, если кто-то это сделает. Сообщения поступают с непонятных аккаунтов. У него очень много последователей в разных группах, в которых сидят неадекватные и агрессивные люди. Некто Георгий Гонзяков тут же пишет: «Благодарствую, пока что сколотил вокруг себя хоть небольшой, но коллектив ребят, которые борятся с этим». То есть, человек публично заявляет, что у него группировка, и уверен, если что-то случится, он уйдет от ответственности.

- Как отреагировали ваши родные на травлю?

– Мои родные в шоке. Моему брату присылали письма, что сестру ищут. Мне не к кому обратиться, у меня нет высокопоставленных друзей. У меня есть только номер полиции, но я понимаю, что из-за простых угроз они не будут помогать и не дадут охрану.

- Не хотите ли вы обратиться к Линдеманну через его менеджеров или организаторов съемок, чтобы он как-то прокомментировал ситуацию и поддержал вас? Ведь косвенно он имеет отношение к этой ситуации.

– Я не думаю, что он может помочь. Это Россия. И этим диким людям будет все равно. Когда он приедет, они и на него охоту объявят, я уверена.

- Вы предпринимаете какие-то меры безопасности?

– Нет. Я просто не выхожу из дома. И полностью отгородилась от соцсетей, потому что мне страшно. Я не боюсь Позднякова, но у него множество ненормальных последователей. В ВК есть сообщества, насчитывающие миллионы подписчиков, которые настроены крайне агрессивно. И я действительно боюсь, что они меня найдут.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»