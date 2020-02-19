Жертвами Covid-19 в Иране стали два человека

В иранском городе Кум скончались два человека, зараженных коронавирусом нового типа (Сovid-19). Об этом на своей странице в Твиттер сообщил представитель Минздрава Исламской республики Киануш Джаханпур.

"После пика острых респираторных заболеваний в последние дни в Куме в первых испытаниях было зарегистрировано два положительных результата на коронавирус, к сожалению, оба пациента умерли в отделении интенсивной терапии из-за возраста и иммунодефицита", – написал он.

Как сообщается, оба пациента были госпитализированы с жалобой на дыхательную недостаточность.





Как сообщил местным СМИ ректор медуниверситета Кума Мохаммад Реза Кадир, в последние дни в городе участились случаи обращений с жалобами, похожими на симптомы болезни.

По его словам, власти готовы построить еще одну больницу для лечения зараженных вирусными заболеваниями. В настоящее время в Куме функционирует одно такое медучреждение.

Число инфицированных коронавирусом новым типом (Сovid-19) по всему миру превысило 75,1 тысяч человек.

Смертельный вирус унес жизни 2011 человек. На материковом Китае от коронавируса скончались 2005 человек, в Гонконге – двое, на Филиппинах, Японии и во Франции – по одному человеку.

Число инфицированных на материковом Китае составило 74 185, в Гонконге – 62 и Макао – 10 человек. На Тайване Сovid-19 обнаружен у 22 человек.