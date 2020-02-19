Из центра эпидемии коронавируса эвакуируют 48 граждан Украины

Из центра эпидемии коронавируса нового типа, закрытого на карантин 12-миллионного китайского города Ухань эвакуируют 48 граждан Украины и иностранцев. Все пассажиры здоровы. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Коваль в ходе брифинга 19 февраля, его видео размещет правительство страны.

"На посадку явились все 48 граждан Украины и 29 иностранных граждан: восемь – Аргентины, пять – Доминиканы, пять – Эквадора, четыре – Сальвадора, по два – Казахстана и Коста-Рики и по одному гражданину из других государств",- добавил госссекретарь украинского инистерства иностранных дел Андрей Заяц.

Минувшей ночью из киевского международного аэропорта "Борисполь" в Китай вылетел самолет, который эвакуирует украинцев из эпицентра вспышки коронавируса Covid-19.

Ранее министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая рассказала, что после эвакуации из Уханя украинцев отправят на 14-дневный карантин, который будет происходить под охраной Национальной гвардии и Национальной полиции.



