В следующем экипаже МКС может произойти замена российского космонавта

Экипаж корабля «Союз МС-16», запуск которого запланирован на 9 апреля может быть заменен на дублеров, заявил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев 19 февраля.

«Видимо,будет заменен на дублеров. Причина тому — временная негодность одного из членов экипажа», — цитирует Крикалева ТАСС.

Также Крикалев добавил, что в ближайшее время предстоит провести переговоры с американской стороной. В апреле на МКС должны были полететь российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также американский астронавт Крис Кэссиди. В дублирующий экипаж входят российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американский астронавт Стивен Боуэн. Новыми дублерами, уточнил Крикалев, скорее всего, будут назначены Бабкин и Рыжиков. По его словам, дальнейшая возможность полета основного экипажа "будет зависеть от медицинских показаний".

По словам источника «Ведомостей», причастного к программе МКС, замена экипажа произошла из-за травмы глаза, которую получил командир, случайно наткнувшись на ветку во время прогулки.

Полет этого экипажа должен продлиться 200 суток. Сейчас на борту международной космической станции находятся трое членов экипажа – российский космонавт Олег Скрипочка, американские астронавты Джессика Меир и Эндрю Морган.



