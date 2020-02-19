Правительство Финляндии пересаживается на гибриды. На пополнение автопарка потратят 688 млн евро

Власти Финляндии, объявившие о стремлении углеродной нейтральности страны к 2035 году, решили обновить свой автопарк.

Как пишет Ilta-Sanomat, правительство заказало девять полноприводных плагин-гибридных автомобилей автомобилей BMW 530e xDrive. Их заряда хватает на 50 км летом и 25 км — зимой. Предполагается, что каждый из них за год будет проезжать до 25 000 км.

Спикеру парламента достанется гибридный лимузин BMW 745Le xDrive за 103 тыс. евро в дополненной комплектации, его время работы на электричестве примерно такое же, что и у министерских машин, в случае разрядки путь можно продолжить на трёх литрах бензина. Седан премиум-класса оснащен, в частности, функциями массажа и вентиляции сидений, а для водителя, среди прочего, есть лазерное освещение и помощник ночного видения.

Также в закупке, общая стоимость которой составляет 688 млн евро, числится автомобиль Volkswagen e-Golf.





Поскольку электромобили также требуют зарядки, в общей сложности 37 зарядных станций находятся в стадии строительства и уже построены на стоянках правительства и парламента на общую сумму в более чем 142 тыс. евро.

В автопарке финского правительства есть также Volvo S90, Mercedes-Benz E и Audi A6.