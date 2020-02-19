Китай признал «Арбидол» лекарством против коронавируса

Разработанный в СССР препарат «Арбидол» Миндзрав КНР включил в шестую версию предварительного плана лечения коронавируса COVID-2019. Об этом пишет The Bell 19 февраля.

В шестую версию программы впервые вошли противовирусные препараты: «Арбидол», хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном или лопинавиром/ритонавиром.

Ранее в том же пункте говорилось, что подтвержденного эффективного противовирусного средства против COVID-2019 пока нет. Предыдущая, пятая версия действовала с 5 февраля.

Главный клинический фармаколог Петербурга Александр Хаджидис рассказал «Фонтанке», что в России нет иммуномодулирующих препаратов для лечения ОРВИ с доказанной эффективностью, как и во всем мире. По словам Хаджидиса, у «Арбидола» проводились клинические исследования, в том числе на солидных клинических базах (НИИ гриппа), однако их недостаточно, чтобы утверждать, что препарат имеет убедительную базу эффективности и безопасности с высокой степенью достоверности.



