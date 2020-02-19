Суд признал незаконным разрешение на строительство ЖК «Живи! В Курортном»

Куйбышевский районный суд 19 февраля признал незаконным выданные разрешения на строительство первой очереди жилого комплекса «Живи! В Курортном», который в поселке Песочное возводит компания «СПб Реновация». Информация об этом появилась в паблике дольщиков ЖК «В контакте».

Суд признал незаконными пять разрешений на строительство. Сдать первую очередь в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2020 года. Разрешение на строительство оспорили Леонид Валитов, Светлана Гончарова, Елена Строгова, Виталий Федоров и Владимир Чернышев. Ранее Чернышев рассказывал корреспонденту, что после начала строительства жилого комплекса, в частности, рытья котлована, в окрестных колодцах исчезла вода.

В «СПБ Реновации» «Фонтанке» подтвердили, что намерены оспорить решение суда.



