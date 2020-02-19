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Бизнес
19.02.2020 20:31
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Ваша песенка спета. Организатор концертов из Петербурга требует почти 15 млн рублей и забвения конкурента из Ростова во «Вконтакте»

Петербургский проект Roof Fest ( ООО «Руф Проект»), который занимается концертами на крыше, требует от организатора похожих мероприятий из Ростова-на-Дону 14,8 млн рублей за использование своего торгового знака. Ответчиками в деле выступают житель Ростова и социальная сеть «Вконтакте».

Как пояснила «Фонтанке» 19 февраля представитель «Руф Проекта» Виктория Матвеева, компания потребовала компенсацию за использование торгового знака «ROOF MUSIC FEST Фестиваль музыка крыш», любое графическое или словесное заимствование которого влечет за собой ответственность. По словам юриста, иск был подан, потому что знак достаточно известен в Петербурге и в Москве, узнается как исполнителями, так и публикой.

Сумма требований истца складывается из двукратной стоимости права использования торгового знака. Взыскать 14,8 млн рублей могут с администратора доменного имени сайта фестиваля Rostov roof music Константина Пасмурцева, который уверяет, что фактически к проекту отношения не имеет.

Вместе с ним к ответу за плагиат призвана социальная сеть «Вконтакте», от которой петербургская компания требует удаления спорного контента. Ростовский проект продолжает организовывать концерты и размещать в своей группе изображения, как считают Roof Fest, схожие с оригиналом.


Первое заседание Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти по делу состоится в пятницу, 21 февраля. На нем могут быть установлены данные фактического пользователя доменного имени и организатора концертов.

Ранее Арбитражный суд Самарской области присудил «Руф Проекту» более 2,5 млн рублей в споре с Тольяттинской филармонией из-за использования торгового знака «Классика в темноте».


© Фонтанка.Ру
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