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Власть
19.02.2020 20:12
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«Лучше бы её не трогать». Сопредседатель рабочей группы по правкам Конституции Крашенинников встал на защиту преамбулы от «брака»

Сопредседатель рабочей группы по конституционным поправкам, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников выступил в защиту вводной части в Конституции России – преамбулы.

«Что касается преамбулы, я сразу хочу сказать... мое личное мнение, что лучше бы ее не трогать. Это первое. Второе: если мы к какому-то мнению придем, мы будем на последнем заседании комитета ее рассматривать», – цитирует РИА Новости в среду 19 февраля заявление Крашенинникова на заседании комитета, где обсуждаются поправки в законопроект Владимира Путина об изменении Конституции РФ.

Ранее другой сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, заявлял, что не видит проблемы в изменении преамбулы и внесения туда определения термина «брак», как «союза мужчины и женщины». Более того Клишас раскритиковал авторов действующей редакции Конституции за то, что они не прописали в 1993 году механизма редактирования преамбулы.

«Авторы Конституции 1993 года, скажем так, забыли о преамбуле, и у нас четко сейчас не написано – можно ее поменять, нельзя ее поменять, в каком порядке ее менять», – сказал Клишас в начале февраля.


Сенатору ответил соавтор Конституции 1993 года Сергей Цыпляев. В колонке «Правовой беспредел» на «Фонтанке» декан юрфака Северо-Западного института управления РАНХиГС заявил, что Клишас «не понимает ситуацию, или делает вид, что не понимает».

«Никаким органам государственной власти право менять преамбулу не предоставлено. И расширительное толкование «раз не написан запрет – значит, можем менять» – совершенно неверное», – написал Цыпляев, уточнив, что в противном случае нужна полноценная процедура принятия новой Конституции с настоящим референдумом.

В преамбулу Конституцию также предлагается вписать «державу победительницу», а также «бога», что горячо поддерживает спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров.

Сегодня же Павел Крашенинников уточнил, что никакого «обнуления» президентских сроков для Путина не предполагается.

«Здесь никакого обнуления не происходит, если человек уже пробыл два раза то, наверное, не сможет стать даже кандидатом в президенты, – цитирует депутата Госдумы «Интерфакс». – У Дмитрия Анатольевича (Медведева. – прим.ред.) - у него есть конституционная возможность, так же, как и у нас всех, здесь присутствующих. Только у нас с вами два раза, а у него, наверное, один».

Дмитрий Медведев занимал пост президента только один четырёхлетний срок с 2008 по 2012 год. В 2008 году срок полномочий президента России был увеличен до 6 лет, и в 2012 году Владимир Путин избирался уже до 2018 года.

Ранее информацию о проработке «обнуления» опроверг Андрей Клишас. В комментарии «Фонтанке» он назвал такие сведения «ложью». Эксперт по конституционному законодательству, бывший член СПЧ Илья Шаблинский пояснял «Фонтанке», что этот вопрос можно решить и позже через запрос в Конституционный Суд.


Сам Владимир Путин в начале февраля в Череповце публично заявил, что поправки в Конституцию ему нужны не для продления своих президентских полномочий.

«Предложенные мною поправки к Конституции продиктованы жизнью. <...> [Они] были предложены мною не для того, чтобы продлить полномочия президента», – заявил Путин 4 февраля.

В первом чтении законопроект Путина «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» был принят Госдумой единогласно 23 января, то есть всего через неделю после презентации поправок во время послания Федеральному собранию. Второе чтение президентского законопроекта может состояться 10 марта.

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