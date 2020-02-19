Снимок на память. «Фонтанка» публикует последнее фото подозреваемого в убийстве перед побегом из-под конвоя

Подозреваемый в убийстве Алексей Толчин успел перед побегом сфотографироваться в отделе полиции. Его снимок рассылают по всему Петербургу как объявленного в розыск.

Алексей Толчин Фото: «Фонтанка.ру»

Хмурый Толчин позировал на фоне ростомера. После необходимых процедур в полиции его днем 19 февраля повезли в следственный отдел СК Невского района для допроса с последующей отправкой в суд на избрание меры пресечения.

Описанный следователем маршрут Толчину не очень понравился, из следственного отдела на бульваре Красных Зорь он благополучно сбежал от охранявших его оперативников «убойного» отдела.

Накануне в деревне Новосергиевка Всеволожского района выкопали бочку с трупом женщины - матери Толчина. 41-летнего петербуржца задержали сегодня.



