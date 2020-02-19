С Обуховского завода сняли подозрения о загрязнении вод. В нефтяных пятнах на Неве обвинили войну

Росприроднадзор 19 февраля раскрыл причину появления весной-летом 2019 года нефтяных пятен на поверхности Невы в районе дома 110 по проспекту Обуховской Обороны.

В ведомстве заявили, что источник загрязнения — не АО ГОЗ «Обуховский завод», в отношении которого ранее возбудили дело об административном нарушении по информации от комитета по природопользованию, а линза нефтепродуктов в почве, образовавшаяся в 1940-х. При этом ссылается Росприроднадзор на данные, поступившие от предприятия.

«По информации, полученной от АО ГОЗ "Обуховский завод", в годы Великой Отечественной войны набережная реки в данном месте использовалась для перевалки мазутного топлива для нужд фронта и обороны Ленинграда. На указанной территории размещались мазутные баки больших объемов, которые могли стать источником загрязнения. Скорее всего, в почве образовалась линза нефтепродуктов, которая с течением времени начала смещаться в сторону водного объекта, что и приводит к медленному вымыванию нефтепродуктов и поступлению их в реку», – говорится в заявлении ведомства. Поэтому загрязнение расценили как «накопленный экологический вред».

Поскольку версия о нарушении со стороны завода не нашла подтверждения, в отношении компании выпустили предостережение, чтобы она в дальнейшем не забывала соблюдать природоохранное законодательство.





После этого водолазы обследовали участок набережной, из стен которой вытекали нефтепродукты, вертикальные швы под водой герметизировали.

«К указанной территории завод отношения не имеет и не причастен к загрязнению», – заключил Росприроднадзор.

Инициативу об обследовании участка набережной и включении его в федеральную целевую программу «Ликвидация накопленного экологического ущерба» отправили в профильный комитет и районную администрацию.