Смольный согласовал митинг в поддержку фигурантов дела «Сети»

Администрация Петербурга согласовала в парке Екатерингоф митинг, который организаторы намерены посвятить осужденным членам запрещенной и признанной террористической в России организации «Сеть». Документ 19 февраля разместили в паблике «ВКонтакте» «Свободу фигурантам дела "Сети"!».

Мероприятие чиновники утвердили с формулировкой, что оно посвящено «обсуждению проблем соблюдения законности органами предварительного дознания, предварительного следствия и судебной системы Российской Федерации». В качестве инициаторов акции выступают незарегистрированная Объединенная коммунистическая партия, а также движения «Марксистская тенденция», «Революционный Комсомол» и «Левый Блок».

Ранее Смольный отказал организаторам в согласовании проведения митинга на площади Ленина и предложил альтернативу — парк Екатерингоф. Мероприятие решили провести там, оно состоится 22 февраля с 15 до 17 часов вечера. Заявленное количество участников — до 700 человек.



