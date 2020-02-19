Смольный согласовал митинг в поддержку фигурантов дела «Сети»
Администрация Петербурга согласовала в парке Екатерингоф митинг, который организаторы намерены посвятить осужденным членам запрещенной и признанной террористической в России организации «Сеть». Документ 19 февраля разместили в паблике «ВКонтакте» «Свободу фигурантам дела "Сети"!».
Мероприятие чиновники утвердили с формулировкой, что оно посвящено «обсуждению проблем соблюдения законности органами предварительного дознания, предварительного следствия и судебной системы Российской Федерации». В качестве инициаторов акции выступают незарегистрированная Объединенная коммунистическая партия, а также движения «Марксистская тенденция», «Революционный Комсомол» и «Левый Блок».
Ранее Смольный отказал организаторам в согласовании проведения митинга на площади Ленина и предложил альтернативу — парк Екатерингоф. Мероприятие решили провести там, оно состоится 22 февраля с 15 до 17 часов вечера. Заявленное количество участников — до 700 человек.
Справка:
Напомним, 10 февраля тройка судей Приволжского окружного военного суда в Пензе приговорила семерых фигурантов дела «Сети» к различным срокам лишения свободы – от 6 до 18 лет. На семерых фигуранты получили 86 лет тюрьмы. На минувших выходных в Петербурге и Москве прошли cерии одиночных пикетов в поддержку фигурантов дела. Также их поддержали открытыми письмами программисты, студенты, учёные, учителя, книготорговцы, аниматоры, психологи, медики и другие.