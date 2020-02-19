У полиции Красного Села будет новый начальник. Последним делом Бутылкина оказалось дело о коррупции и депутате

После 30 лет работы в милиции-полиции, большая часть из которых прошла на территории Красносельского района, заявление на увольнение написал полковник полиции Дмитрий Бутылкин.

Как стало известно «Фонтанке», в документе указана причина «по выслуге лет». Отметим, что до Бутылкина уйти с должности по собственному и спокойно после того, как у главка появился новый начальник, удалось только еще одному старожилу — главе Петроградского УМВД Михаилу Черняку.

Красносельское УМВД Дмитрий Бутылкин возглавляет с 2007 года. Он начинал службу в 1983 году в 54-м отделе полиции того же района.

Юго-Запад полицейский покидал лишь раз, во время ротации, которую петербургскому главку устроил в 2011 году пришедший на ГУВД Петербурга Михаил Суходольский. После его возвращения в столицу в ходе обратной ротации Бутылкин вернулся в Красносельский.





Из последних резонансных дел, раскрытых сотрудниками УМВД, — дело о коррупции в социальной сфере района, когда была задержана местный муниципальный депутат, глава соцслужбы и Красного креста района Галина Ившина.



