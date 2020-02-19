«Для Питера не жалко». Путин прокомментировал миллиардные вложения в парк «Тучков буян»

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал президенту Владимиру Путину о процессе создания парка «Тучков буян». Расшифровка беседы опубликована на сайте Кремля 19 февраля.

«В июне у нас закончится международный конкурс, мы определим победителя и тогда уже определимся. В течение двух лет, наверное. Два – два с половиной года на проектирование и строительство», — отметил Беглов.

Градоначальник добавил, что возрождение исторического парка недешево обошлось для федерального бюджета. В создание парка предполагается вложить 6 млрд рублей. «Для Питера не жалко», — прокомментировал Путин.

17 февраля участникам международного конкурса на разработку архитектурно-ландшафтной концепции «Тучкова буяна» в Петербурге показали площадку будущего парка. Территорию осмотрели представители восьми бюро. Это шесть опытных конкурсантов: петербургская «Студия 44», JV VOGT в консорциуме с HERZOG DE MEURON, Michel Desvigne Paysagiste, Agence Ter, Bjarke Ingels Group, Kengo Kuma and Associates, и «молодые профессионалы» – «Хвоя» и Praxys paysage & territoire.





Ранее на сайте будущего парка опубликовали техническое задание к конкурсу, о котором подробно писала «Фонтанка».

О том, что вместо судебного квартала на проспекте Добролюбова появится парк, стало известно в апреле 2019 года во время визита в Петербург Владимира Путина. Комплекс зданий Верховного суда было решено перенести на Смольную набережную.