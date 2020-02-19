Путина ждут в филармонии. Всем посетителям концерта памяти Собчака измеряют температуру

В Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича готовятся к концерту памяти первого мэра города Анатолия Собчака.

Как сообщают вечером 19 февраля корреспонденты кремлевского пула, всем посетителям перед входом в зал измеряют температуру. Видимо, из опасений перед коронавирусом и сезонной эпидемией гриппа.

Путин приедет на концерт в память о Собчаке. Всем посетителям перед действом измеряют температуру. На всякий случай pic.twitter.com/mKIM9jUWRG — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 19, 2020

Как сообщалось ранее, на концерт приедет президент России Владимир Путин. Ранее сегодня в Петербурге он возложил цветы к памятнику Собчаку на Васильевском острове.

Отметим, ранее дополнительные меры безопасности ввели и в Кремле — на вручение президентских премий молодым ученым за достижения в науке и инновациях журналистов пускали только после досмотра и измерения температуры. Правда, вице-премьер Татьяна Голикова позже заверила, что проверяли не на коронавирус, а на обычный сезонный грипп.



