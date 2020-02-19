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Общество
19.02.2020 19:07
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Более 120 программистов «выражают солидарность со всеми участниками процесса» запрещённой в России «Сети»

Специалисты IT-индустрии России выступили с открытым письмом, где выражается солидарность с осужденными и подсудимыми фигурантами запрещённой и признанной террористической в России организации «Сеть». Текст опубликован 19 февраля на сайте github.com. 

«Мы, специалисты IT-индустрии, возмущены жестокими приговорами и уголовным преследованием, в процессе которого не раз были нарушены права человека, и выражаем солидарность со всеми участниками процесса, требуем пересмотра приговора, а также призываем всех поддерживать фигурантов дела «Сети», – сказано в открытом письме.

Авторы коллективного воззвания напоминают про приговор Приволжского окружного военного суда, который 10 февраля 2020 года в Пензе приговорил к срокам от 6 до 18 лет семерых фигурантов дела «Сети». Пятеро из них должны отбывать наказание в колонии строгого режима. 

«Обвиняемые и даже свидетели не раз сообщали о том, что во время допросов их пытали: били током, избивали, угрожали изнасилованием. Основа обвинения — признательные показания, полученные под пытками, книги, увлечение игрой в страйкбол и левые взгляды фигурантов. В деле нет доказательств того, что участники совершали насилие или причиняли кому-либо вред. Учитывая непрозрачность процесса, пытки и отсутствие веских доказательств, можно утверждать, что дело было сфабриковано», – утверждается в тексте.


Авторы напоминают, что 25 февраля в Петербурге возобновляется процесс над Виктором Филинковым. Как называют его подписанты, «нашим коллегой, участником linux-комьюнити, сторонником открытого кода и свободного интернета».

Всем программистам, солидарным с посланием, кроме подписи предлагается направить письмо в тюрьму фигурантам «политических» дел, оказать финансовую поддержку их родственникам, приобрести тематическую сувенирно-рекламную продукцию – от сумок до футболок, прийти на заседание суда в Петербурге.

Ранее открытые письма в поддержку фигурантов дела «Сети» опубликовали студенты, учёные, учителя, книготорговцы, аниматоры, психологи, медики и другие.

В приговоре судья Юрий Клубков отметил, что заявления осуждённых о пытках являлись элементом формирования общественного мнения, выгодного стороне защиты.

«Суд расценивает их (заявления подсудимых о применении к ним недозволенных методов ведения следствия. – Прим. ред.) как намеренное введение в заблуждение общественности, направленное на дискредитацию собственных первоначальных показаний и придания уголовному делу значительного общественного резонанса», – гласит полный текст приговора, который стал доступен 14 февраля. 

Ранее Следственный комитет по итогам проверок не нашёл подтверждения заявлениям о пытках фигурантов дела «Сети». 

Дело «Сети» было возбуждено осенью 2017 года следствием ФСБ. По мнению обвинения, в Петербурге действовали автономные ячейки «Марс» и «Иордан», еще несколько – в Пензе и Москве. Участники движения готовились к насильственному захвату власти и вооружённому мятежу, согласился суд с позицией гособвинения. Осуждённые отказывались от первоначальных показаний, так как заявляли, что дали их под пытками. В частности, подсудимые утверждали, что сотрудники ФСБ якобы пытали их током, как от стационарных розеток с помощью оголённых проводов, так и с помощью электрошокеров.


В поддержку фигурантов «Сети» выступили и петербургские политики. Вслед за заместителем руководителя партии «Яблоко» Борисом Вишневским, который направил обращение генпрокурору, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов обратился и в Генпрокуратуру, и в Верховный суд.

«Мы уже привыкли к тому, что с печальной регулярностью в стране разгораются скандалы, связанные с карательной практикой правоохранительных структур по отношению к собственным гражданам», – написал бывший представитель Петербурга в Совете Федерации Миронов.

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