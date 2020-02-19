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Среда джаза с Давидом Голощекиным
19.02.2020 12:00
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New York Voices

New York Voices

New York Voices — американский джазовый вокальный коллектив. В творческом плане являясь последователями таких исполнителей, как «The Manhattan Transfer» и «Lambert, Hendricks & Ross», перенесли вокальный джаз на новый уровень, более соответствующий 1990-м годам. Основываясь на классическом свинге и бибопе, диапазон их композиций включает также исполнение ритм-н-блюза, госпела, босса-нова.


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