Среда джаза с Давидом Голощекиным
New York Voices
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New York Voices — американский джазовый вокальный коллектив. В творческом плане являясь последователями таких исполнителей, как «The Manhattan Transfer» и «Lambert, Hendricks & Ross», перенесли вокальный джаз на новый уровень, более соответствующий 1990-м годам. Основываясь на классическом свинге и бибопе, диапазон их композиций включает также исполнение ритм-н-блюза, госпела, босса-нова.
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