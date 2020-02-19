New York Voices

Программа рассрочки, ранее действующая только на приобретение двух- и трехкомнатных квартир в ЖК «Новый Лесснер» компании «Отделстрой», теперь доступна и для покупателей однокомнатных квартир в секциях 9-14. Программа предполагает всего 3 платежа в течение 2-х лет.