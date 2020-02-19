Сотрудников «Ростелекома» задержали по делу о картельном сговоре на 788 млн рублей

Семь руководителей коммерческих организаций и два должностных лица ПАО «Ростелеком» задержаны по подозрению в ограничении конкуренции и картельном сговоре при торгах на строительство линий связи. Об этом 19 февраля сообщает «Интерфакс».

Сотрудники компании, по версии следствия, участвовали в сговоре на торгах федерального проекта «Информационная инфраструктура», которые «Ростелеком» проводил в 2019 году.

В связи с расследованием в офисах ПАО проводились обыски. Сотрудники МВД и ФСБ искали доказательства в Воронежской, Белгородской, Курской, Калужской, Волгоградской областях. В картельном сговоре, как полагают следователи, участвовали девять фирм из Воронежской, Курской, Белгородской, Калужской и Волгоградской областей, а также Москвы. По данным «Коммерсанта», часть из них вышли из организованных «Ростелекомом» торгов в пользу последующего заключения договора субподряда по выгодной цене, а другие сымитировали снижение ценового предложения. Источники утверждают, что ущерб достигает 788 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля)».



