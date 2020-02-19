В Петербурге двое арендовали каршеринг, чтобы украсть из него катализатор. Повторить фокус им не удалось

В Петроградском районе Петербурга осудили двоих мужчин, которые брали в аренду машины, чтобы достать из них деталь. Охота на оборотные катализаторы продлилась недолго – ее прервали правоохранители.

Как сообщает 19 февраля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 30 октября 2019 года в период с 17:48 до 19:10 подсудимые приискали автомобиль KIA Rio X-line, припаркованный у дома 6 по улице Льва Толстого. Машина принадлежала лизинговой компании АО ЛК «Европлан» и на тот момент была во временном владении ООО «Новые транспортные системы» по договору лизинга.

Злоумышленники через мобильное приложение каршеринга You Drive взяли «КИА» в аренду, поставили ее в гараж на Кронверкском проспекте и демонтировали из нее оборотный катализатор. С похищенной деталью они скрылись, после чего распорядились ею по своему усмотрению. Ущерб лизинговой компании составил 180 605 рублей.

Затем 1 ноября, между 15:38 и 16:55, подсудимые проделали то же самое с KIA Rio X-line компании ООО ЛК «Машлизинг-ТЭК». Ущерб мог составить те же 180 с лишним тысяч, но довести задуманное до конца мужчины не успели: их задержали сотрудники полиции.

Петроградский районный суд Петербурга признал обоих виновными по пункту «а» части 2 статьи 158, части 3 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ. Подсудимые вину признали полностью. В качестве наказания им назначили по 1,5 года исправительных работ с удержанием 15% зарплаты в доход государства. Также суд частично удовлетворил гражданский иск ООО «Новые Транспортные Системы», взыскав с подсудимых 361 210 рублей в счет возмещения имущественного ущерба.



