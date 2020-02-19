Подозреваемый в убийстве матери сбежал по дороге в суд. Труп в бочке он вывозил в Ленобласть

Алексей Толчин, подозреваемый в убийстве собственной матери, сбежал по дороге в суд. Об этом 19 февраля сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Алексея Толчина подозревают в убийстве матери. По данным «Фонтанки», Толчин сбежал из здания Следственного комитета Невского района. По предварительной информации, оперативники уголовного розыска привезли его на допрос. Мужчина вышел со следователем в коридор, оттолкнул его и убежал.

18 февраля в полицию Всеволожского района позвонил экскаваторщик, которого знакомый Алексей попросил закопать бочку. Когда мужчина уже поднял бочку ковшом, чтобы положить её в вырытую яму, то у нее открылась крышка и стала видна человеческая голова. Позже сам Толчин произошедшее объяснил фразой: «Я не помню. Но было, как вы сказали». По словам сына, мать попросила заварить ей чай, а когда он вернулся в комнату, то она уже была мертва.



