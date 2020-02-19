Массовую аварию на Восстания устроил спешащий таксист. Пострадали два его пассажира

Стали известны подробности массового ДТП, которое добавило «веселья» автомобилистам, застрявшим в пробке в районе площади Восстания. В аварии пострадали двое, оба ехали в такси.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло в 16:07 19 февраля на площади Восстания, у дома 118 по Невскому проспекту. По предварительным данным, 32-летний водитель Volkswagen Polo «Яндекс.Такси» выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с пятью машинами.

Пострадали два пассажира такси: 44-летний мужчина и женщина 42 лет. Они были госпитализированы в состоянии легкой степени тяжести. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку.

Очевидцы сообщали, что из-за аварии оказался частично перегорожен Лиговский проспект, а троллейбусы не могли проехать в направлении Дворцовой площади. По данным аналитического центра «Яндекс.Пробки», в 16:54 наблюдалось необычно плотное движение на Невском: загруженность магистрали к Дворцовой составляла 9 баллов, превысив обычный показатель на 3 балла.



