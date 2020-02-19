«Какие деньги? Он мне ручку на 10 минут не доверил». Дерипаска написал письмо в Financial Times после статьи об отмывании денег для Путина
Российский бизнесмен отправил ответ на опубликованное 13 февраля расследование делового издания Financial Tims о том, что он может быть одним из людей, владеющим активами и отмывающим средства для высшего руководства РФ. Именно это якобы и стало основанием для американских властей ввести персональные санкции против Олега Дерипаски.
«Дело Управления по контролю над иностранными активами США в отношении меня возбуждено на безосновательных обвинениях», – написал 19 февраля Олег Дерипаска в письме, которое было опубликовано на страницах FT.
По его словам, материал оставляет у читателя «странное и глубоко неприятное впечатление». Управление минфина США, как уверен бизнесмен, выдвинуло обвинения против него, не имея на то оснований, а газета лишь перепечатала их. В качестве примера недостоверности он привел случай с компанией ГАЗ, выход которой на IPO был якобы отменен, чтобы скрыть отмывание средств для президента России. Дерипаска напомнил, что компания «провела IPO еще в середине 1990-х». Ранее в своем Telegram-канале он охарактеризовал материал как «очередную порцию брехни». «Какие деньги? Он мне ручку на 10 минут не доверил», – посетовал бизнесмен.
Справка:
Напомним, что это не первый раз, когда Дерипаска реагирует на публикации западных СМИ. Так, в сентябре прошлого года стало известно https://www.fontanka.ru/2019/09/17/102/, что он подал иски к The Nation, The Telegraph и The Times, настаивая на негативном влиянии их статей на бизнес. В марте Дерипаска подал иск и к министерству финансов США. En+, «Русал» и «Евросибэнерго» попали в американский черный список в апреле 2018 года. В декабре стало известно, что США готовы снять санкции с компаний в течение 30 дней, поскольку россиянин выполнил требование американских властей, а именно сократил свою долю, потеряв контрольный пакет акций. В частности, доля Дерипаски в En+ снизилась с 70% до 44,95%, при этом голосовать он сможет не более чем 35% акций. В конце января США сняли санкции с компаний «Русал», EN+ и «Евросибэнерго», сам бизнесмен остался в санкционном списке.