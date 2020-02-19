«Какие деньги? Он мне ручку на 10 минут не доверил». Дерипаска написал письмо в Financial Times после статьи об отмывании денег для Путина

Российский бизнесмен отправил ответ на опубликованное 13 февраля расследование делового издания Financial Tims о том, что он может быть одним из людей, владеющим активами и отмывающим средства для высшего руководства РФ. Именно это якобы и стало основанием для американских властей ввести персональные санкции против Олега Дерипаски.

«Дело Управления по контролю над иностранными активами США в отношении меня возбуждено на безосновательных обвинениях», – написал 19 февраля Олег Дерипаска в письме, которое было опубликовано на страницах FT.

По его словам, материал оставляет у читателя «странное и глубоко неприятное впечатление». Управление минфина США, как уверен бизнесмен, выдвинуло обвинения против него, не имея на то оснований, а газета лишь перепечатала их. В качестве примера недостоверности он привел случай с компанией ГАЗ, выход которой на IPO был якобы отменен, чтобы скрыть отмывание средств для президента России. Дерипаска напомнил, что компания «провела IPO еще в середине 1990-х». Ранее в своем Telegram-канале он охарактеризовал материал как «очередную порцию брехни». «Какие деньги? Он мне ручку на 10 минут не доверил», – посетовал бизнесмен.



