Заслуженный врач и «мужчина года». Депутаты требуют от Беглова отменить увольнение главврача Боткина

Петербургские депутаты 19 февраля обратились к губернатору Александру Беглову с требованием пересмотреть решение об увольнении главврача Боткинской больницы Алексея Яковлева. Он лишился поста после четырех побегов из карантина по коронавирусу.

«Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, многие из которых с 1994 года знают Алексея Авенировича Яковлева – одного из лучших учеников и последователей главного внештатного инфекциониста комитета по здравоохранению Азы Гасановны Рахмановой, – возмущены скоропалительностью и бездумностью принятого решения», – пишут депутаты.

По их словам, ситуация с увольнением «безупречного врача и администратора сложнейшего и опаснейшего объекта здравоохранения, заслуженного вирусолога российского и мирового масштаба» требует серьезного разбирательства.

«Мы не можем разбрасываться людьми такого масштаба: заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, о заслугах этого человека знают даже школьники. За его благородный и опасный труд он награжден многочисленными наградами и премиями, а в 2018 году удостоен премии конкурса "Мужчина года" в номинации "Медицина"», – отмечают они..





Подписи под обращением поставили депутаты Александр Егоров, Алексей Ковалев, Надежда Тихонова, Ирина Иванова, Ольга Ходунова, Борис Вишневский, Максим Резник, Михаил Амосов и Марина Шишкина.

Не считает необходимым увольнение Яковлева и первая беглянка из карантина — Алла Ильина. Она вернулась в изолированный бокс по решению Петроградского районного суда.

За ней следом суд захотел отправить и вторую не вернувшуюся добровольно сбежавшую — Анну Рыбакову. Однако она на заседание не явилась и пропала вместе с детьми из квартиры.