Канатоходца через канал Грибоедова забрали в полицию за «превышение высоты». Теперь он жонглирует перед мигрантами в отделе

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Не только пройти над каналом Грибоедова, но и пожонглировать удалось канатоходцу Александру днем 19 февраля. Однако спустился на землю он уже в «объятия» наряда полиции.

Переход канала по канату Александра привлек внимание не только зевак, но и фотографа «Фонтанки». Путешествие канатоходца можно рассмотреть на фото и видео.

Наш же фотограф заснял и финал перехода через водную переправу. Дождавшись, пока мужчина и его спутница соберут весь инструментарий и поговорят с поклонниками, наряд полиции забрал канатоходца и увел.





Смотреть в новом окне автор видео Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Как рассказал «Фонтанке» сам Александр, ему объяснили, что он «превысил высоту», и увезли в отдел: «Тут много лиц восточной национальности. Я жонглирую, чтобы снять напряжение и их развлечь».

По данным нашего издания, мужчину увезли в 76-й отдел полиции.

С начала года это уже третий переход по канату через водные перправы в Петербурге. 25 января босоногий канатоходец перешел через тот же канал, а 3 февраля – через Обводный. Правда, в последнем случае без падений не обошлось.