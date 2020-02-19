Топ-парковка: для красного «Хаммера» персональным гаражом стал Казанский собор

Это вам не вторым рядом на Большой Конюшенной и даже не против движения на Невском проспекте. Колоннада Казанского собора – действительно топ-парковка в Петербурге.

Хитреца заметил читатель «Фонтанки» Антон. «Ходят слухи, что в центре города проблема с парковочными местами. Но если подходить к поиску места с фантазией, то можно найти не просто свободные, но и очень комфортные места даже под персональной крышей. Например, как это сделал скромный владелец этого неприметного «Хаммера». Единственное условие – полное отсутствие каких-либо моральных принципов и хотя бы минимального уровня воспитания», – пишет Антон 19 февраля.

«Автолюбителям на заметку: в центре города еще много незанятых памятников архитектуры», – иронизирует наш читатель. «Фонтанка», в свою очередь, готова рассказывать общественности и правоохранительным органам о подобных «находках». Как водится, оставляем номер автомобиля открытым, чтобы ГИБДД смогла найти нарушителя.

Отметим, что данная модель – Hummer H2 – не новая. General Motors выпускал её с 2002 года с США, в 2004 году было налажено отвёрточное производство в Калининграде, а в 2009-м выпуск внедорожника был прекращён.



